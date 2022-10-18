الفتح يعد سفر مدير الضرائب بالوقت الراهن مثير للشك

مدير عام الضرائب الهارب الى الاردن أسامة حسام

عد تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، سفر رئيس دائرة الضرائب العامة الى أحد البلدان المجاورة في الوقت الراهن "مثير للشك والشبهات"، فيما أكد أن اجازته الحالية مخالفة للقانون والعمل التنفيذي الحقيقي.

وقال القيادي في التحالف علي عليوي، في حديث ل / المعلومة /، إن "سفر مدير عام الضرائب في حكومة تصريف الاعمال بحجة إجازة خلال سبعة أيام بسبب مرضه يعد مخالف للقانون والعمل الحقيقي التنفيذي".

وأضاف، أن "مدير الضرائب كان لابد أن يكون داخل العراق لاسيما كون هناك شبهة فساد كبيرة في دائرته، ووزارة المالية وحتى على مستوى رئاسة الوزراء والمستشارين".

وأوضح القيادي في تحالف الفتح، أن "رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي كان عليه منع سفر كل الجهات المرتبطة بسرقة امانات الضرائب؛ لكي تكون جاهزة للاستجواب من قبل الجهات المختصة لاسيما هيئة النزاهة".

وبين عليوي، أن "سفر مدير الضرائب في الوقت الراهن مثير للشك والريبة لاسيما أن الرجل تدور حوله الكثير من الشبهات".