فضائح الفساد تتوالى .... النائبة زهرة البجاري تكشف عن ملف فساد كبير في وزارة النفط

كشفت النائبة زهرة البجاري، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن ملف فساد كبير في وزارة النفط.

وقالت البجاري في منشور عبر فيسبوك ان "وزير نفط حكومة الكاظمي يذر الرماد في العيون ويُشغل الرأي العام بقضية فساد في هيئة الضريبة ليُغطي على حجم الفساد الكبير في وزارة النفط".

ولفتت البجاري، الى ان "خسارة العراق بحدود (٨٢٥،٥٢٠،٥٠٠،٠٠٠) دولار "ثمانمائة وخمسة وعشرون مليار وخمسمائة وعشرون مليون وخمسمائة الف دولار" من عوائده النفطية فقط بسبب تعديل عقد جولات التراخيص لحقل الرميلة النفطي في البصرة.