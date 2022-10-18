الأخبار

فضائح الفساد تتوالى .... النائبة زهرة البجاري تكشف عن ملف فساد كبير في وزارة النفط


كشفت النائبة زهرة البجاري، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن ملف فساد كبير في وزارة النفط.

وقالت البجاري في منشور عبر فيسبوك  ان "وزير نفط حكومة الكاظمي يذر الرماد في العيون ويُشغل الرأي العام بقضية فساد في هيئة الضريبة ليُغطي على حجم الفساد الكبير في وزارة النفط".

ولفتت البجاري، الى ان "خسارة العراق بحدود (٨٢٥،٥٢٠،٥٠٠،٠٠٠) دولار "ثمانمائة وخمسة وعشرون مليار وخمسمائة وعشرون مليون وخمسمائة الف دولار"  من عوائده النفطية فقط بسبب تعديل عقد جولات التراخيص لحقل الرميلة النفطي في البصرة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القوة النهرية للحشد الشعبي تعاود عملياتها الامنية في بحيرة حمرين
المؤبد لارهابيين أثنين قاما بتفخيخ أكثر من 30 سيارة لتفجيرها على القوات الأمنية
الأسد يهنئ عبد اللطيف جمال رشيد بانتخابه رئيساً لجمهورية العراق
السوداني: الحكومة المقبلة ستعزز علاقات العراق مع الدول العربية
الاستثمار النيابة تفجرها.."الكاظمي يريد جلب شركة صهيونية لبسماية"
الفتح يعد سفر مدير الضرائب بالوقت الراهن مثير للشك
النائب المستقل مصطفى سند يؤكد ان مدير عام الضرائب قد هرب الى الاردن بداعي المرض
فضائح الفساد تتوالى .... النائبة زهرة البجاري تكشف عن ملف فساد كبير في وزارة النفط
باسم خشان: غدا سنطعن بسرقة ليس لها مثيل في العالم
بطريقة مثيرة للسخرية خلاف حاد بين دائرتي الكهرباء وبلدية ناحية الحيرة بمحافظة النجف الاشرف
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.29
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك