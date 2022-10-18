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بطريقة مثيرة للسخرية خلاف حاد بين دائرتي الكهرباء وبلدية ناحية الحيرة بمحافظة النجف الاشرف


كشف مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الخلاف بين دائرتي الكهرباء وبلدية ناحية الحيرة حول تسديد الاجور في محافظة النجف.

وقال المصدر أن"خلافاً حدث بين دائرتي الكهرباء وبلدية ناحية الحيرة في النجف؛ نتيجة عدم تسديد أجور الكهرباء، فقامت الدائرة الاولى بقطع الخدمة عن البلدية".

وأضاف، ان "البلدية بدورها، قامت بغلق مدخل مديرية الكهرباء بأكوام من الإنقاض".

من جانبه، أكد مصدر في دائرة كهرباء النجف، ان " دائرته رفعت دعوى قضائية على دائرة البلدية بتهمة التعدي والاساءة في استخدام الصلاحيات أمام القضاء".

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بطريقة مثيرة للسخرية خلاف حاد بين دائرتي الكهرباء وبلدية ناحية الحيرة بمحافظة النجف الاشرف
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