مجلس النواب يرفع جلسته

أعلن مجلس النواب، اليوم الخميس، عن رفع جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية بعد فوز عبد اللطيف رشيد بالمنصب.

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب ، ان "مجلس النواب رفع جلسته التي خصصت لانتخاب رئيس الجمهورية".

وكان عبد اللطيف رشيد قد ادى اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية