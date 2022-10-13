النائب زهرة البجاري : الأغلبية تتجه نحو مرشح رئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد

اكدت النائبة عن حركة بلادي الوطنية زهرة البجاري، اليوم الخميس، أن الأغلبية تتجه نحو مرشح رئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد،

وقالت البجاري في حديث صحفي إن "إن الأغلبية واضحة من خلال الجولة الاولى التي صوت عليها أعضاء مجلس النواب"، مضيفا أن "الجولة الثانية ستشهد تمرير مرشح رئاسة الجمهورية وعبد الطيف رشيد هو الأرجح للرئاسة".

واضافت، انه "بعد تكليف رئيس الجمهورية سيتم تكليف مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني في نهاية الجولة الثانية من التصويت على رئيس الجمهورية".

وتابعت أن "جلسة اليوم ستشهد تكليف الرئيسين من أجل المضي في إجراءات تشكيل الحكومة القادمة وانهاء الانسداد السياسي الحالي".

وعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسة اختيار رئيس الجمهورية الذي بدروه يكلف مرشح رئاسة الوزراء من أجل اكمال تشكيل الحكومة القادمة وسط إجراءات مشددة من القوات الأمنية.