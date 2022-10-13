القيادي في دولة القانون وائل الركابي : حكومة الكاظمي متواطئة بقصف الخضراء

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، اليوم الخميس، أن الحكومة الحالية طرف من الأطراف التي تعمل على قصف المنطقة الخضراء بالتزامن مع انعقاد كل جلسة.

وقال الركابي في حديث لـ /المعلومة/، إن "الحكومة الحالية تمثل طرفا من الأطراف التي من مصلحتها تعطيل جلسة اليوم لاستمرار الانسداد السياسي"، مؤكدا أن "هذه الأطراف تعمل على أثارة الفوضى وزعزعة الامن في ساعة الحلول ولحظات الانفراج".

وأضاف، أنه "فقط في حكومة تصريف الاعمال حدث هذا القصف ولم نشاهد من قبل أن يتم استهداف العمالية الديمقراطية في وضوح النهار".

وتابع، ان "بالرغم من التشدد الأمني الذي حدث منذ ليلة أمس الا أن من يقصف هو متعاون من حكومة تصريف الاعمال الحالية".

وتزامن مع موعد انعقاد جلسة اختيار رئيس الوزراء تعرض المنطقة الخضراء ومحيطها إلى استهداف في الصواريخ تضرر منها عدد من المواطنين العزل، لتعطيل عمل البرلمان في تمرير رئيس الجمهورية والمرور في تشكيل الحكومة القادمة