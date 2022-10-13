كتلة الجيل الحديد تقاطع الجولة الثانية من جلسة اختيار رئيس الجمهورية

أعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، اليوم الخميس، مقاطعة الجولة الثانية من جلسة تمرير رئيس الجمهورية.

وقالت عبد الواحد خلال مؤتمر صحفي، إنه "منذ البداية كنا نعلم ان هناك اتفاقاً مبرماً بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين، ولم نكن طرفاً من هذه اللعبة بين الأحزاب الحاكمة في إقليم كردستان".

وأضافت، "حضرنا الجولة الأولى في جلسة اختيار رئيس الجمهورية وصوتنا لمرشحنا ريبوار أورحمان، لكن سنقاطع الجولة الثانية باعتبار ما يحدث لعبة سياسية قذرة بين الأحزاب المتسلطة في الإقليم"