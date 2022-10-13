مجلس الخدمة الاتحادي يعلن سقوط صاروخين بحديقة مبناه في المنطقة الخضراء

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، تعرضه لقصف بقذائف هاون.

وقال المتحدث باسم المجلس وسام اللهيبي، في بيان إن "مجلس الخدمة الاتحادي تعرض لقصف بقذائف هاون، اليوم الخميس".

وأضاف، أن "قذيفتي هاون سقطتا في حديقة المجلس الداخلية دون وقوع اي اصابات بشرية".