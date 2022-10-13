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رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة حسن العذاري يبريء التيار الصدري من القصف الصاروخي على المنطقة الخضراء


علق رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة، حسن العذاري، اليوم الخميس، على الاستهداف الصاروخي الذي طال المنطقة الخضراء قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال العذاري في تدوينة على تويتر  إن "كل من يستعمل السلاح لعرقلة الجلسة فهو يوالي الفاسدين ويريد هيمنته على الوطن والشعب".

وتابع، "فالعراق أكبر من السلاح المنفلت".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الاعلام الأمني، تعرض المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها الى قصف بـ9 صواريخ، مبينة أصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين.

وقبل قليل، قرع جرس مجلس النواب إيذانا بدخول أعضائه إلى قاعة المجلس لغرض التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية.

 

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