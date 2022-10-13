الديمقراطي الكردستاني يسحب مرشحه: سنصوت لصالح المرشح عبد اللطيف رشيد

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، سحب مرشحه "ريبر أحمد" من سباق منصب رئاسة الجمهورية، فيما بين انه سيصوت لصالح المرشح عبد اللطيف رشيد.

وقال النائب عن الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان في حديث صحفي "أصبح القرار من الحزب هو سحب ترشيح "ريبر أحمد" لمنصب رئيس الجمهورية ودعم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني "عبد اللطيف رشيد" حفاظا على المصلحة العامة والخروج من حالة الانسداد السياسي".

فيما قالت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي للوكالة الرسمية، إن "الحزب الديمقراطي سيمنح اصواته الى مرشح رئاسة الجمهورية عبد اللطيف رشيد، بعد ان تم سحب ترشيح ريبر أحمد ليكون حلاً للانسداد السياسي وحرصا منا على المصلحة العامة".

واضافت "اننا سحبنا مرشحنا وسوف ندعم مرشح الاتحاد الوطني عبد اللطيف رشيد"، مشيرة الى ان "اغلب الكتل السياسية سوف تصوت على عبد اللطيف رشيد بواقع 80‎%‎ من القوى السنية و75‎%‎ من القوى الشيعة و55‎%‎ من القوى الكردية".

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في وقت سابق اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم.

وبحسب وثيقة ، فإن "جدول أعمال الجلسة رقم (6) يتضمن انتخاب رئيس الجمهورية". وأضافت، أن "الجلسة ستبدأ في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر".