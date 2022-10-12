القبض اربعة متهمين بجرائم الابتزاز الالكتروني في نينوى

تمكنت شرطة ام الربيعين التابعة الى قيادة شرطة نينوى، الاربعاء، من القبض اربعة متهمين بجرائم الابتزاز الالكتروني.

وذكرت القيادة في بيان أن "اخبار وردت عن وقوع جريمة ابتزاز وتهديد بحق احد المواطنين وبعد جمع المعلومات والبحث والتحري تم القبض على عصابة تتكون من ( اربعة ) اشخاص".

وأضافت، أن "المعتقلين قاموا بابتزاز احد المواطنين مدعين انه قام بالتحرش بشقيقتهم، علما ان احد المتهمين انتحل شخصية منتسب شرطة مبلغ في مركز وقاموا المتهمين بابتزاز الضحية واخذ مبلغ ( خمسة وثمانون مليون دينار عراقي ) على شكل دفعات ، حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق المادة ٤٣٠ ق ع ".