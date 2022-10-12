الاعرجي: بقاء مخيم الهول يشكل تحديا للعراق والمنطقة

جدد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، الاربعاء، تحذيراته من أن بقاء مخيم الهول يشكل تحديا للعراق والمجتمع الدولي.

وذكر المكتب الاعلامي للاعرجي في بيان أن "الاعرجي بحث اثناء استقباله القائم بالأعمال الأسترالي في بغداد ستيفن ياتس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، فضلا عن بحث ملف مخيم الهول السوري وتعاون المجتمع الدولي، لتفكيك وإنهاء المخيم، وتجفيف منابع داعش المالية والبشرية".

وقال الاعرجي أن "بقاء مخيم الهول يشكل تحديا للعراق والمنطقة والمجتمع الدولي، ويجب تشجيع الدول على إعادة رعاياها من المخيم"، مؤكدا "استمرار أعمال مخيم الجدعة بتأهيل العوائل نفسيا وإعادتهم إلى مناطقهم".

من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأسترالي، "دعم جهود العراق في إعادة العوائل من مخيم الهول السوري"، مجددا التأكيد على "استمرار دعم بلاده لسيادة العراق".