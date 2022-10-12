"للإحراج فقط".. أول رد من الحزب الديمقراطي بشأن موقف الاتحاد الوطني

عد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، اليوم الأربعاء، بيان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني هو "للإحراج فقط"، فيما أشار إلى أن الاتفاقات أنتجت عن خروج رئيس الجمهورية برهم صالح من سباق الرئاسة.

وقال خليل في حديث لـ /المعلومة/، إن "بيان الاتحاد الوطني الكردستاني هو للإحراج فقط والاتفاق تم على اختيار مرشح واحد للتصويت عليه داخل قبة البرلمان"، مضيفا أن "الاجتماعات شهدت أيضا عدم التجديد رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح".

وأضاف، ان "الحزبين الكرديين اتفقا على الدخول بمرشح واحد لتمريره يوم غد، ولن يتم الإعلان عنه لحساسية الموقف حول جلسة يوم غد".

وتابع، أن "الحزب الديمقراطي سيحضر يوم غد من أجل تمرير مرشح رئاسة الجمهورية وإنهاء الانسداد السياسي الذي يحصل الان".

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، قد كشف في وقت سابق لـ/المعلومة/، عن سحب مرشح الحزب ريببر احمد من منصب رئاسة الجمهورية، مبينا وجود اتفاق مع الاتحاد الوطني على مرشح تسوية" لمنصب الرئاسة".

يشار الى ان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قد نفى ، اليوم الأربعاء، سحب ترشيح برهم صالح من منصب رئاسة الجمهورية.