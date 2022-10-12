كتلة الاتحاد الاسلامي تنسحب من برلمان كردستان

أعلن مجلس قيادة الاتحاد الإسلامي، الاربعاء، انسحاب كتلته من برلمان كردستان.
وقال المجلس في بيان "احتجاجا على قرار تمديد الدورة النيابية الحالية في برلمان كردستان نعلن انسحاب كتلة الاتحاد الإسلامي من البرلمان"
وأضاف ان "هذا القرار سيتم تنفيذه في السادس من الشهر الحادي عشر للسنة الحالية".
وتمتلك كتلة الاتحاد الاسلامي ٥ مقاعد من أصل ١١١ مقعدا لأعضاء برلمان كردستان.
وقرر برلمان كردستان تمديد دورته التشريعية بعد فشله باجراء الانتخابات
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