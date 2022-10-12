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النائب علي تركي يعلق على "نجاح الكاظمي": وهمي وغير موجود


اعتبر النائب عن كتلة صادقون النيابية علي تركي، اليوم الأربعاء، أن حكومة رئيس تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي اعتمدت على فائض النفط لتسوق نفسها في نجاح وهمي وغير موجود.

وقال تركي في حديث لـ /المعلومة/، إن "الحكومة الحالية لم تنجز أي من الملفات التي واجهتها خلال فترة إداراتها للدولة"، مؤكدا أن "الحكومة الحالية يتحكم فيها (الفيس بوك)، ولم نشاهد أي قرارات ترفع العبء عن كاهل المواطنين".

وأضاف، أن "النمو الاقتصادي الذي تتحدث به حكومة الكاظمي هو نمو عشوائي ووقتي جراء ارتفاع معدل الأسعار العالمية للنفط"، مبينا أنها "لم تعمل على استثمار هذه الوفرة في رفد الاقتصاد العراقي بموارد بديلة عن النفط".

وتابع، أن "الحكومة الحالية فشلت في إدارة جميع الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية بل ساهمت في تفاقم الأزمات عكس العمل على حلها".

وكان النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق الصالحي هاجم في تصريح سابق، رئيس حكومة تصريف الأعمال، متهما إياه بانها لم تقدم شيئا للشعب العراق، فيما أكد أن إنجازات الكاظمي وهمية ولا وجود لها اطلاقا على أرض الواقع.

واخر الخروقات التي مارستها حكومة تصريف الاعمال هي الغاء ابرام العقد مع الشركة الصينية لتحلية المياه في محافظة البصرة، وجلب شركة أردنية لا توفر نفس القدرة في الإنتاج وبأسعار مضاعفة عن عقد الشركة الصينية.

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