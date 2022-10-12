الحشد الشعبي وطيران الجيش يقصفون مواقع لداعش الإرهابي شرق صلاح الدين

اكد القيادي في الحشد الشعبي ابراهيم الجبوري، الاربعاء، قيام الحشد الشعبي وطيران الجيش بقصف مواقع لداعش الارهابي في محيط طوز خورماتو شرق صلاح الدين.

وقال الجبوري في حديث لـ/ المعلومة/، انه "تم رصد تحركات مربية لخلايا داعشية في المحيط الشرقي لتلال في قضاء طوز خورماتو شرق صلاح الدين وتم قصفها بالهاونات من قبل مفارز الحشد الشعبي بالاضافة الى طيران الجيش".

واضاف، ان "القصف تركز في 3 مواقع في العمق مبينا بان القصف اجراء احترازي لدرء مخاطر الارهاب عن القرى والمناطق القريبة ".

وتشهد طوزخوماتو خروقات بين فترة واخرى بسبب وجود خلايا نائمة في بعض المناطق القريبة منها".