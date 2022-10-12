كشف النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري، الخميس، عن جمع تواقيع أكثر من 70 نائبا لاستجواب وزير النفط الحالي إحسان عبد الجبار.

وقال اليساري في حديث ل / المعلومة /، إن "ملف استجواب وزير النفط مكتمل شكلا وقانونيا سوى تحديد موعد الاستجواب من قبل رئاسة المجلس".

واضاف ان "أكثر من 70 نائبا داعمين لملف استجواب وزير النفط على خلفية سوء الإدارة والاهمال والفساد ".

وأشار إلى أن "المجلس يستعد لاستجواب وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال إحسان عبد الجبار في الجلسات القادمة ".

وصوت مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على إنهاء تكليف إحسان عبد الجبار وزير النفط من منصب وزير المالية وكالة لوجود خلل في إدارة حكومة تصريف الأعمال وتكليف شخصيات لإداراته بالوكالة دون حق قانوني.