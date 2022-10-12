النائب عدي عواد يتهم حكومة الكاظمي بعرقلة تنفيذ مشاريع تحلية المياه في البصرة

اتهم النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم الأربعاء، حكومة تصريف الاعمال بكبحها جميع المشاريع التي تخدم البصرة ، مشيرا الى انها عرقلت مشروع تحلية المياه في المحافظة.

وقال عواد في حديث لـ /المعلومة/، إن "حكومة تصريف الاعمال الحالية تكبح جميع المشاريع والتعاقدات التي تخدم محافظة البصرة"، مضيفا أن "البصرة تشكل جزءا أساسياً في رفد الخزينة المركزية والاقتصاد العراقي من خلال تصدير النفط والغاز".

وأضاف، أن "الحكومة الحالية دائما نظرتها قاصرة تجاه البصرة في التعامل مع الأمور التي يستفيد منها المواطن في المحافظة".

وبين أن "اشتراط رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بأن التوقيع مع الشركة الصينية لتحلية المياه هي اتفاقيات يجب ان تتم بموافقة مجلس الوزراء وهذا تأخير وتعطيل سيتحول إلى الحكومة القادمة".

وأكد عواد أن "الحكومة المحلية يجب أن توقع العقود والاتفاقات لمساعدة المواطنين الذين لا يجدون مياه صالحة للشرب، ومن يعترض فأن المحكمة الاتحادية ستكون هي الفيصل".

ونوه أن "الحكومة المحلية في البصرة متأخرة جدا في انتظارها الضوء الأخضر من الحكومة المركزية في بغداد".