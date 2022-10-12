السيادة يكشف موقفه من جلسة "الحسم"

كشف تحالف السيادة، الأربعاء، موقفه من جلسة يوم غد المخصصة لتمرير رئيس الجمهورية.

وقال النائب عن التحالف، أحمد الجبوري، في تصريح صحفي، إن "جلسة يوم غد لا تزال قائمة، وفرصة الاتحاد الوطني الكردستاني بالظفر بمنصب رئاسة الجمهورية أقوى من نظيره الديمقراطي".

وبين، أن "عقدة رئاسة الجمهورية حالياً هو ترشيح برهم صالح"، لافتاً إلى أنه "إذا رفعت هذه العقدة فإن البارتي سيذهب نحو ترشيح عبد اللطيف رشيد".

وأضاف الجبوري، أن "الأطراف السنية ستشارك في جلسة الغد"، منوهاً إلى أن "تحالف السيادة يقف مع الحزب الديمقراطي ويدعم مرشحه".

وشدد على أن "يوم غد سيشهد حسم ملف رئاسة الجمهورية".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، في حديث صحفي إلى أن "الديمقراطي والاتحاد سحبا مرشحيهما لرئاسة الجمهورية (ريبر أحمد وبرهم صالح)، واتفقا على عبد اللطيف رشيد كمرشح تسوية للمنصب".

لكن حزب الاتحاد الوطني، رد على ذلك ببيان، أكد فيه التمسك بترشيح "برهم صالح" لرئاسة الجمهورية.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم غد الخميس، جلسة تتضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.

ووفق السياقات القانونية، فإنه يجب أن يحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 220 نائباً من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائباً؛ حتى يتم تمرير الرئيس.