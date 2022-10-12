المندلاوي يدعو وزارة الصناعة للابتعاد عن الأساليب التقليدية التي أسهمت في شللها

حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، من كارثة حقيقية في حال استمرار تراجع إنتاج القطاعين الصناعي والزراعي بسبب سياسات الإهمال التي اتبعها البعض بهدف تخريب الاقتصاد.

جاء ذلك خلال ترؤس المندلاوي، اجتماعا موسعا للجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية بحضور وزير الصناعة "منهل الخباز" والكادر المتقدم في الوزارة، وفق بيان لمكتب المندلاوي.

ونوه المندلاوي بحسب البيان، إلى أن "أحد أسباب توقف المصانع المحلية وما رافقها من انعكاسات سلبية على تراجع تشغيل الأيدي العاملة المحلية والاعتماد الكلي على الاستيراد وهروب العملة الصعبة، هو بقاء ذات الآليات الروتينية المتبعة للاستثمار"، مطالبا "وزارة الصناعة باستحداث وسائل أكثر حداثة ورصانة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي والتركيز على تأهيل وتشغيل جميع المصانع ".

وشدد على أن "مجلس النواب داعم بشكل كامل لمساعي النهوض بواقع الصناعة المحلية في القطاعين العام والخاص، وتعديل التشريعات اللازمة والعمل على زيادة التخصيصات المالية للوزارة"، فيما دعا الوزارة المعنية "لإبداء التعاون التام مع النواب بما يسهم في تسهيل مهامهم الرقابية والتشريعية".