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الاتحاد الوطني يصدر بياناً حول مرشح رئاسة الجمهورية


جدد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الأربعاء، تمسكه بـ"برهم صالح" كمرشح لرئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، سوران جمال طاهر، في بيان "نوضح للجميع بأن المرشح الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية هو برهم صالح".

وأضاف، أنه "نريد أن نخدم الجميع ونكون حامي الدستور والحقوق القومية عن طريق منصب رئيس الجمهورية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الديمقراطي والاتحاد سحبا مرشحيهما لرئاسة الجمهورية (ريبر أحمد وبرهم صالح)، واتفقا على عبد اللطيف رشيد كمرشح تسوية للمنصب".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، يوم غد الخميس، جلسة تتضمن فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.

ووفق السياقات القانونية، فإنه يجب أن يحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 220 نائباً من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائباً؛ حتى يتم تمرير الرئيس.

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