قوة مشتركة من الحشد والقوات الأمنية تنفذ عملية تفتيش جنوب سامراء

نفذت قوة مشتركة من الحشد والقوات الأمنية، الثلاثاء، عملية امنية لتفتيش بعض المناطق جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وذكر اعلام الحشد في بيان، ان "قوة مشتركة من اللواء 41 في قيادة عمليات صلاح الدين بالحـشد الشعبي والقوات الأمنية، نفذت عملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق جنوب مدينة سامراء المقدسة بمحافظة صلاح الدين".

واضاف ان "العمليات تنفذ لغرض ادامة الجهد الأمني و العملياتي وتفويت الفرصة على المجاميع الإرهـابية لاستـهداف المناطق والمدنيين".