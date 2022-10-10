التربية النيابية توضح سبب تأخر طبع المناهج الدراسية

اوضحت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، سبب تأخر طبع المناهج الدراسية.

وقال نائب رئيس اللجنة، جواد الغزالي في تصريح صحفي ان :"طباعة المناهج الدراسية الطباعة تكون في مطابع عراقية بحته".

واضاف "كنا نامل بان تطلق النخصيصات المالية لطباعة المناهج قبل انطلاق العام الدراسي، لان عملية طباعة الكتب ليست بالسهلة فهي بملايين النسخ على اختلاف المواد".

واشار الغزالي انه "حال اكتمال اي مجموعة ستوزع على مديريات التربية ومن بعدها للمدراس".