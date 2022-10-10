مصدر في الدفاع يكشف آلية الاعلان عن عودة المفسوخة عقودهم

كشف مصدر في وزارة الدفاع، الاثنين، آلية الاعلان عن عودة المفسوخة عقودهم

وقال المصدر " سيتم الاعلان خلال ايام من الان اسماء المقبولين من المفسوخة عقودهم وسيكون الاعلان على شكل وجبات بواقع ٢٠٠ اسم في كل وجبة ويتم الاعلان على الموقع الالكتروني وبصورة عامة اي لايكون الاعلان على اساس المحافظات انما حسب اولوية التقديم على الاستمارة الالكترونية".

واضاف "سيتم اعادة الفحص الطبي والمقابلة الامنية للمفسوخة عقودهم كأي تعيين جديد".

ويشار إلى ان نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي طالب يوم امس الأحد وزارة المالية لاطلاق كافة التخصيصات المالية لوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية الاخرى ليتسنى لها استدعاء المفسوخة عقودهم جميعا.