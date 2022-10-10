النزاهـة تضبـط مدير دائرة الضريبة في بعقـوبة متلبساً بتسلم الرشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن ضبط مديرٍ مُتَّهم بتعاطي الرشوة ورئيس وأعضاء لجنة مُشترياتٍ؛ لإضرارهم بالمال العام، في اثنين من الدوائر في محافظة ديالى.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان إلى أنَّ “ملاكات المكتب التي انتقلت إلى الهيئة العامَّة للضرائب في ديالى تمكَّنت من ضبط مدير دائرة الضريبة في بعقوبة مُتلبِّساً بالجرم المشهود بتسلُّم الرشوة، مُبيِّنةً قيام المُتَّهم بتسلُّم الرشوة؛ مقابل تسيير معاملة التحاسب الضريبي لأحد المُراجعين”.

وأضافت إنَّ “ملاكات المكتب نفَّذت عمليَّتين مُنفصلتين في مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى أسفرت العمليَّة الأولى عن ضبط (4) مُتَّهمين، هم رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في المُديريَّة؛ على خلفيَّة قيامهم بتسيير معاملة وصرف مبالغها إلى شخصٍ آخر غير الشخص الذي قام بتجهيز مواد كهربائيَّة للمُديريَّـة”.

وأوضحت أنَّه “تمَّ ضبط أصل معاملة الصرف التي أدَّت إلى حصول ضررٍ بالمال العام، لافتةً إلى أنَّ مقدار الضرر بلغ (62,359,570) مليون دينار”.

ولفتت الدائرة إلى أنَّ “العمليَّة الأخرى، التي نفَّذتها ملاكات المكتب التي انتقلت إلى مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى، تمَّ خلالها ضبط صاحب شركة مواد كهربائيَّـة بحوزته مُعاملات صرفٍ تخصُّ مركز صيانة كهرباء ناحية كنعان، فضلاً عن أختامٍ ووصولاتٍ ودفاتر شراء لمكاتب مُختلفةٍ”.

وبيَّنت أنَّه “تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، وعرضها مع المُبرزات الجرميَّـة و(6) مُتَّهمين تمَّ ضبطهم، على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادتين (307 و340) من قانون العقوبات”.