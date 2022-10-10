الحشد الشعبي: جميع القوات في البصرة يد واحدة لحماية المحافظة وسكانها

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عقد اجتماع امني موسع لبحث الوضع الأمني في البصرة.

وذكر اعلام الحشد في بيان إن "الاجتماع ناقش مجمل تطورات الوضع الأمني في محافظة البصرة".

ونقل البيان عن "آمر اللواء الرابع حسن علي عبود الكنعاني أن "جميع القوات في محافظة البصرة يد واحدة لحماية المحافظة وسكانها".

وحضر الاجتماع رئيس اركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الامير الشمري وقائد عمليات البصرة للحشد الشعبي مهدي صالح البوبصيري وآمر اللواء الرابع بالحشد الشعبي حسن علي عبود الكنعاني ومحافظ البصرة اسعد العيداني وعدد من القيادات الأمنية.