اول تعليق من الحلبوسي عقب تقديم استقالته من رئاسة البرلمان

اكد رئيس مجلس النواب المستقيل محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أنه لم يتداول قرار استقالته من رئاسة مجلس النواب مع قادة الكتل السياسية.

وقال الحلبوسي ضمن فعاليات ملتقى الرافدين للحوار في كلمة إنه “كان من المفترض عقد جلسة البرلمان يوم 20 من الشهر الحالي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اقترح تأجيلها”.

واضاف: “لم اتداول قرار استقالتي مع قادة الكتل السياسية والزملاء”، مبينا أن “المناصب تكليف ويجب ان يعي الجميع حساسية المرحلة”.

وأكمل، “إن استقالتي من رئاسة البرلمان لا علاقة لها بالتحالف الثلاثي”، مضيفا، “لا أمنع أي شخصية من الترشح لرئاسة مجلس النواب”.

وتابع أنه “يجب أن تكون العلاقة طبيعية بين القوى السياسية بعدما شابها الكثير من الأزمات”، مضيفا، “لن أفرض وجودي على السياسيين وطلب الاستقالة لا يعرقل جلسة البرلمان الأربعاء المقبل”.

ولفت إلى أن “أحد أسباب استقالتي من منصبي الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية”، مبينا أن “التحالف الثلاثي لديه رؤية سياسية ولكن لم يصل إلى تقديم البرنامج الحكومي”.

وأكمل قوله، “نفسهم الذين ادعوا اقصاء هم نفسهم من كانوا يطرحون مبدأ الاغلبية السياسية”.

وأشار إلى أن “التظاهر حق مكفول دستورياً ومجلس النواب دافع عن عدم الدخول الى مجلس القضاء”، موضحا أن “مجلس النواب لا يمتلك السلطة لاصدار اوامر القبض بحق أحد”.

وتابع أنه “يجب بذل جهد من أجل المصالحة، والانتخابات وحدها لا تكفي وعلى الكتل السياسية الاتفاق”، مشيرا الى أنه “لا بد من تقليل السقوف للوصول إلى تفاهم”.