الحشد الشعبي يعزز قاطع عكاشات بنقاط امنية

كشف قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، الاثنين، عن تعزيز قاطع عكاشات غرب الأنبار بنقاط أمنية إضافية، مؤكدا ان قاطع المسؤولية يحتاج لإدامة دائمة.

وقال مصلح في بيان ان “قاطع عمليات غرب محافظة الانبار (عكاشات) يحتاج بين فترة وأخرى لتجديد النقاط الأمنية واضافة نقاط جديدة وذلك بسبب المساحة الكبيرة للقاطع”.

وأضاف، ان “كبر مساحة القاطع دفعنا لتثبيت نقاط أمنية جديدة لمنطقة عكاشات لما تحتله هذه المنطقة من أهمية أمنية لدى الحشد الشعبي كونها تعتبر سابقا معبرا للدواعش بين الحدود السورية والعمق العراقي”.