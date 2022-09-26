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مستشار الأمن القومي يصدر توجيها يخص إدارة الحدود في العراق


أصدر مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، الاثنين، توجيها للمضي بإعداد الإستراتيجية المتكاملة لإدارة الحدود في العراق.

وذكر مكتب الاعرجي في بيان، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ناقش الإستراتيجية المتكاملة لإدارة الحدود في العراق، بحضور رئيس وأعضاء مجلس المنافذ الحدودية وقائد حرس الحدود ".

وبحث المجتمعون "إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود في العراق".

 وقدم رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر الوائلي، "إيجازا عن آليات استكمال إعداد هذه الإستراتيجية، فضلا عن التطرق إلى أهم معوقات عمل هيئة المنافذ الحدودية". 

كما قدم الفريق الركن حامد الحسيني، "إيجازا عن إنجازات قيادة حرس الحدود، وكذلك أبرز تحديات عمل قوات الحدود، إلى جانب عرض قدمته مديرة المركز الدولي للهجرة، فاطمة عمر، عن مدى استفادة العراق من طريق الحرير".

ووجه الأعرجي، "بضرورة استمرار التنسيق مع الجهد الدولي الساند، لخدمة الأمن القومي  العراقي"، مؤكدا "استعداد المستشارية لدعم ومساعدة هيئة المنافذ الحدودية وحرس الحدود، من أجل إكمال الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للحدود في العراق".

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