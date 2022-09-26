النائب محمد البلداوي : سياسات حكومة الكاظمي زادت المصائب على الشعب

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الاثنين، أن الحكومة الحالية لم تستغل الوفرة المالية المتحققة نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب التصويت على قانون الامن الغذائي وما سبقه من تخصيصات مالية تم اقرارها. .

وقال البلداوي في حديث لـ /المعلومة/، إنه "لم نلاحظ أي أثر للوفرة المالية التي حصلت عليها حكومة تصريف الاعمال الحالية ولا نرى اي تغيير واضح من ناحية تجسين الخدمات وتفعيل المشاريع المهمة"، مبينا "على العكس من ذاك نجد زيادة المصائب على الشعب العراقي وتفاقم حاد في الازمات".

وأشار إلى أن "الحكومات العراقية عانت كثيراً من تردي الاوضاع الاقتصادية بعد القضاء على عصابات داعش وتردي الوضع الامني والسلاح المنفلت والنزاعات العشائرية".

وأوضح النائب عن تحالف الفتح، أن "حكومة تصريف الاعمال لم تستغل بصورة صحيحة الوفرة المالية المتحققة، وهو ما ادى الى تردي الوضع الاقتصادي في البلد".

وتابع البلداوي، أن "الوفرة المالية التي حدثت جراء ارتفاع سعر النفط العالمي ذهبت إلى تخصيصات قانون الامن الغذائي الذي لم يرتقي إلى مستوى الموازنة العامة".