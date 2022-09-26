خبير امني : الخليج يواصل دعم الإرهاب ...القضاء عليه يحتاج الى وقت

اكد الخبير الأمني عدنان الكناني، ان دول الخليج تواصل دعم الإرهاب في العراق فضلا عن رفده بالخطط من قبل اميركا وحلفائها، لافتا الى ان عملية القضاء على الإرهاب تحتاج الى المزيد من الوقت والجهد.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان "القضاء على الإرهاب والحد من هجماته بحاجة الى مزيد من الوقت وتعزيز للجهد الاستخباري، خصوصا ان العمليات العسكرية لم تؤدي الدور الحقيقي في مطاردة الإرهاب والقضاء عليه".

وأضاف ان "بعض الإجراءات العسكرية تعطي فرصة لعناصر الإرهاب لتحقيق أهدافهم، في حين ان هناك حاجة بتكثيف الجهد الالكتروني الاستخباري والمجيء بكوادر كفوءة للتعامل مع المصادر التي ترفد الأجهزة الأمنية بالمعلومات عن العناصر الإرهابية".

وبين ان "عناصر الإرهاب يتلقون الدعم من اميركا وحلفائها في الخليج فضلا عن الخطط للقيام بالعمليات الاجرامية داخل العراق، خصوصا ان هناك ادلة كثيرة تثبت تورط دول الخليج بهذا الامر".