السوداني يعلن برنامجه الحكومي.. والأولوية لـ4 ملفات

أعلن مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني، الاحد، أولويات عمل حكومته المقبلة، فيما أشار الى اتفاق على مع الكتل السياسية بشأن محاسبة واستبدال الوزراء.

وقال مكتب السوداني، في بيان على هامش لقائه عددا من المحللين والكتاب والصحفيين إن "البرنامج الحكومي احتوى ملفات عدة وتضمن (٢٣) محورا، لكنّ محاور ( الكهرباء ،الصحة، الخدْمات البلدية والطرق، مكافحة الفساد) ستكون لها الأولوية، وذلك يندرج ضمن معالجة تبعات الظرف المعيشي والخدمي الصعب الذي يعيشه أغلب المواطنين جراء رفع سعر الدولار وما سببه من انكماش اقتصادي بات تأثيره السلبي واضحا، فضلا عن ملفات إنعاش الزراعة والصناعة ومعالجة البطالة، وذلك بالتوازي مع الملفات السياسية".

واشار الى "امتلاك السوداني خططا قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ستعمل على تأمين الخدمات وتحسين الواقع المعيشي وإيجاد فرص عمل للخريجين والشباب، من خلال دعم القطاع الخاص والعمل على تفعيل القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة والسياحة وسيطرة الدولة على الواردات وتعزيز وتحديد أوجه الإنفاق المثمر، الأمر الذي من شأنه أن يخلق مئات الآف فرص العمل".

السوداني أوضح للضيوف، أنه"يسعى إلى تصحيح مسار الدولة وقد اتفق مع قادة الكتل أنه سيمارس صلاحياته الدستورية في محاسبة الوزير حال إخفاقه واستبداله إذا تطلب الأمر".