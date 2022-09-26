النائب محمد اليلداوي يؤكد هروب القيادي في تنظيم داعش الارهابي عبد العزيز فياض

أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الاحد، أن هروب القيادي في تنظيم داعش الارهابي عبد العزيز فياض تم في أحد فنادق بغداد ولا يستبعد انه تم بصفقة سياسية.

وقال البلداوي في حديث لـ/ المعلومة /، إن "الهروب تم في احد فنادق بغداد بصفقة سياسية من أحد الشيوخ بمبلغ كبير جدا من أجل تهريبه إلى خارج العراق"، مضيفاً ان "هروب مثل هكذا محكومين يمثل خطراً كبيراً على الوضع الأمني على العراق".

وتساءل، أنه "كيف لمجرم أن يهرب من القوات الأمنية الاستخباراتية وسط العاصمة بغداد إلى خارج العراق"، مؤكد أن "هذا الهروب ليس الأول أنما جرى في الفترة الماضية هروب العديد من تجار المخدرات والمحكومين وفق المادة أربعة إرهاب".

وتابع، أن "اسوء ما مر بعد عصابات داعش هو هذه الصفقات التي تعقد ويتم فيها التهريب، مستدركاً بالقول "ان المواطن البسيط يتعرض للاعتقال في تهم لا تستحق مع التشديد الكبير في حين تختفي تلك الإجراءات مع المحكومين والمتهمين من العصابات الارهابية الخطيرة".

وانتشرت وثيقة رسمية من المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب تفيد بهروب القيادي في عصابات داعش والمحكوم وفق المادة أربعة إرهاب عبد العزيز مظهر فياض وسط العاصمة بغداد.