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العامري يؤكد ضرورة إنهاء الأزمة وتشكيل "حكومة وطنية"


أكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاحد، على ضرورة إنهاء الأزمة وتشكيل "حكومة وطنية".

وقال مكتب العامري في بيان إن الأخير "استقبل في مكتبه بالعاصمة بغداد اليوم الأحد، السفير الروسي ايلبروس كوتراشيف ووكيل الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني لروسيا الإتحادية أليكسي فرولكين".

وبحث اللقاء "العلاقات الثنائية وتعزيزها على كافة الاصعدة بما يحقق مصالح البلدين ويحفظ سيادة العراق".

واكد العامري على "ضرورة إنهاء الأزمة السياسية الحالية ، وتشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل".

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العامري يؤكد ضرورة إنهاء الأزمة وتشكيل "حكومة وطنية"
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