العتبة العلوية تحصي الزائرين المشاركين بذكرى شهادة الرسول الاكرم محمد صلى الله علىه واله وسلم

أعلنت العتبة العلوية المقدسة، اليوم الأحد، أعداد الزائرين المشاركين بذكرى إحياء شهادة النبي محمد (ص).

وقالت العتبة في بيان إن "عدد زائري مرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) في أيام ذكرى شهادة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وعلى آله) هذا العام (1444 هـ) بلغ ستة ملايين واربعمئة وخمسة وأربعون ألف ومئتا زائر".

ويحي ملايين الزائرين من مختلف المحافظات العراقية فضلاً عن زائرين من دول أجنبية مختلفة ذكرى شهادة الرسول الاعظم (ص)، في محافظة النجف الاشرف، وسط اجراءات امنية وخدمية واسعة.