الحشد الشعبي يطيح بإرهابي غربي بغداد

تمكنت قوة من الحشد الشعيي، اليوم الأحد، من اعتقال مطلوبا وفق المادة 4 ارهاب غربي العاصمة بغداد.

وذكر إعلام الحشد في بيان أن “قوة من استخبارات الفوج الثاني في اللواء 27 بالحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على مطلوب وفق المادة 4 / إرهاب غربي العاصمة بغداد”.

جاء بعد متابعة امنية دقيقة من قبل القوة التي تمكنت من القاء القبض على المطلوب وفق المادة 4 ارهاب والمدعو (ق.ش.م) في المدخل الغربي للعاصمة بغداد في سيطرة (النصر والسلام