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مؤشرات امنية تدين قيادات في حزب الحلبوسي بالانتماء السابق لـ"داعش"الارهابي


كشف مصدر مطلع في محافظة الانبار، السبت، عن "اختراق داعشي" لحزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشيرا الى أن القوات الأمنية تخشى تنفيذ بعض مذكرات اعتقال بحق أعضاء وقيادات في الحزب خشية تعرضها لعقوبات إدارية. 

وقال المصدر  إن "هناك مؤشرات توفرت لدى القيادات الامنية تشير الى ان عددا من قيادات واعضاء حزب تقدم سبق ان عملوا مع التنظيمات الإرهابية"، مبينا أن "شقيق أحد القياديين في حزب تقدم (ع..ف.ح) يعد من اكبر قيادات تنظيم داعش الارهابي واسمه (ز.ح) وما يزال متواجد حاليا في سوريا ولم يتم اعتقاله من قبل الانتربول لأسباب سياسية". 

واضاف المصدر ان" القيادات الامنية تقع تحت تأثيرات سياسية لا يمكن لها تنفيذ اوامر اعتقال بحق قيادات واعضاء من حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي خشية تعرضها لعقوبات ادارية منها الاقالة او النقل".

وأوضح، أن "فلترة الاحزاب الحاكمة امر في غاية الصعوبة في الوقت الراهن وهنالك توصيات بعدم اثارة هذا الموضوع لأسباب باتت معروفة لدى الجميع"، مؤكدا ان "القيادات الامنية على دراية باختراق حزب تقدم من التنظيمات الارهابية لكن التوجه باتخاذ اجراء قضاءي امر في غاية الصعوبة ".

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مؤشرات امنية تدين قيادات في حزب الحلبوسي بالانتماء السابق لـ"داعش"الارهابي
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