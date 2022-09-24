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القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني يكشف تفاصيل تشكيل “ائتلاف إدارة الدولة”


 كشف الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت، تفاصيل تشكيل “ائتلاف إدارة الدولة”.

وقال القيادي في الإطار محمود الحياني، في حديث صحفي ان “يوم غد الأحد، سيتم اعلان تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، والذي سيضم كل من (الاطار التنسيقي، تحالف العزم، الاتحاد الوطني الكردستاني ، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني، كتلة بابليون المسيحية)”.

وبين الحياني أن “باب هذا الائتلاف مفتوح للتيار الصدري للانضمام لهذا الائتلاف والباب مفتوح لكل الأطراف السياسية الأخرى، فالهدف من هذا الائتلاف هو الاتفاق على إدارة المرحلة المقبلة من خلال حكومة قوية مدعومة من قبل غالبية الأطراف السياسية لضمان نجاحها”.

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القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني يكشف تفاصيل تشكيل “ائتلاف إدارة الدولة”
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