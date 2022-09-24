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القبض على شخص انتحل صفة عسكرية وضبط كدس للعتاد في طوزخورماتو


أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، القاء القبض على متهم بانتحال صفة ضابط، والعثور على كدس للعتاد في طوزخورماتو.

وذكرت المديرية في بيان انه "بناءً على ورود معلومات دقيقة لجهاز الأمن الوطني في طوز خورماتو، وبمشاركة استخبارات عمليات طوز خورماتو، أُلقي القبض على متهم ينتحل صفة ملازم ثاني، يقوم بأخذ الأموال من المواطنين بحجة تعيينهم في وزارة الداخلية بقضاء طوز خورماتو، وجرى تسليمه أُصولياً الى جهة الطلب". 

وأضافت ان "استخبارات المقر المسيطر لعمليات طوزخرماتو، وبالتعاون مع استخبارات وقوة من الفوج الثاني للواء المشاة الثاني والخمسين عثرت على كدس يحتوي على دراجة نارية، و(5) مساطر لتفجير العبوات، و(4) عبوات ناسفة متنوعة، و(8) قنابر هاون 60 و80 ملم، وشريط سَعَة (60) أطلاقة أحادية 21.5 و(6) صواريخ قاذفة ضد الدروع وشاحنة بطارية سيارة، في قرية جذوع التابعة للقضاء آنفاً، عُولجت وفُجرت المواد موقعياً من قبل مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوة. 

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