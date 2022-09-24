إكمال شباك مرقد السيدة زينب "عليها السلام".. والعتبة العباسية توجه دعوة للاحتفاء قبيل نقله إلى سوريا

وجّهت الأمانةُ العامّة للعتبة العبّاسية المقدّسة دعوةً لجميع المحبّين والموالين، لحضور حفل الاحتفاء بإنجاز الشبّاك الجديد لمرقد السيّدة زينب(عليها السلام)، الذي أنجزته ملاكاتُ وخَدَمَةُ #العتبة_العباسية_المقدسة قُبيلَ نقلِه إلى مرقدها المطهّر في سوريا.

وسيُقام الحفلُ فِي الباحة المطلّة على بوّابة القبلة لمرقد أبي الفضل العبّاس(عليه السلام)، بعد نقله من مصنع الشبابيك والأضرحة في الساعة الخامسة مساءَ يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر صفر لسنة 1444 هـ والمصادف 27/9/2022