عشائر ابو غريب تصدر بيانا تستنكر استشهاد الشابة زينب عصام الخزعلي برصاصة طائشة نتيجة الرمي العشوائي لفوات الاحتلال الامريكي

أصدرت عشائر أبو غريب، اليوم الجمعة، بياناً دانت واستنكرت فيه استشهاد الشابة العراقية زينب عصام برصاصة طائشة نتيجة الرمي العشوائي في أحد ميادين الرماية بمنطقتهم.

وأصدرت العشائر البيان خلال مؤتمر صحفي جاء فيه: "تستنكر عامة عشائر أبو غريب والخزاعلة ما جرى من رمي عشوائي في ميدان الرمي القريب التابع للقوات المشتركة من المناطق السكنية والذي أسفر عن سقوط الشابة زينب"

وطالبت العشائر بحسب البيان، "رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بنقل ميدان الرمي لوجوده في منطقة سكنية يسكنها أكثر من 600 عائلة".

وفي وقت سابق، قالت خلية الإعلام الأمني، إنّ قيادة عمليات بغداد فتحت تحقيقاً في حادثة وفاة فتاة في قضاء أبو غريب غربي العاصمة.

وأوضحت الخلية، أنّ زينب عصام ماجد أصيبت بإطلاق نار عشوائي، مشيرةً إلى أنّ الجهات المختصة المشرفة على مجريات سير التحقيق في مقتلها ستعلن للرأي العام أسبابه، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذا الحادث.