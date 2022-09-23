شرطة بابل تكشف حقيقة أنباء اعتقال إعلاميين افتعالا محاولة اغتيال

فندت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس، أنباء اعتقال إعلاميين اثنين افتعالا محاولة اغتيال لاكتساب الشهرة.

وذكرت القيادة في بيان “تناقلت بعض صفحات التواصل الأجتماعي (الفيس بوك) ومستخدمي الانترنت منشور تناول (الامن الوطني يعتقل اثنيين من اعلامي بابل بعد افتعالهم محاولة اغتيال مفبركة من اجل الطشة واكتساب الشهرة وتسليط الاضواء)”.

وأضافت، أن “الخبر غير صحيح . يرجى توخي الدقة و الحذر من نشر ومشاركة أي خبر الا من مصادرها الموثوقة”.