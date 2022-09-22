نائب يطالب بعرض ملف التحقيق بمقتل الطفلة زينب على الراي العام

طالب عضو مجلس النواب محمد الشمري , الخميس , الحكومة والجهات الأمنية بالكشف عن نتائج التحقيقات التي وعدوا بها على الرأي العام وباسرع وقد دون تمييعه وركنه كما في الملفات السابقة , مبينا ان الحادثة كشفت للجميع بأن التواجد العسكري الأمريكي تواجد قتالي وليس استشاري.

وقال الشمري في تصريح لـ / المعلومة / , ان " حادثة مقتل الطفلة زينب من أهالي أبو غريب جراء اطلاقات نارية من سلاح امريكي يجري تدريبات عسكرية قد اغضب الرأي العام"، محملا الحكومة "المسؤولية القانونية جراء الحادث من خلال سماحها بتواجد معسكرات للقوات الامريكية مجاورة لتجمعات سكنية مدنية " .

وأضاف ان " الراي العام يطالب الحكومة والجهات الأمنية بالكشف عن نتائج التحقيقات التي وعدوا بها على الراي العام وباسرع وقد دون تمييعه وركنه كما في الملفات السابقة" , مبينا ان "الحادثة كشفت أيضا للجميع بان التواجد العسكري الأمريكي تواجد قتالي وليس استشاري "

يذكر ان حادثة مقتل الفتاة زينب عصام في منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد برصاصة طائشة أثارت موجة غضب على منصات شعبي، فيما اتهم سياسيون وناشطون القوات الأميركية بقتل الفتاة أثناء التدرب في معسكر قريب