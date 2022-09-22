محلل سياسي : : غياب مدعي الوطنية عن حادثة استشهاد "زينب الخزعلي" يثير الاستغراب

رأى المحلل السياسي حازم الباوي، ان غياب دور الجهات والأطراف التي تدعي الوطنية والنشطاء وصفحات التواصل المعروفة في العراق عن تبيان مظلومية الفتاة العراقية الشهيدة زينب الخزعلي التي سقطت جراء طلق ناري من قبل القوات الامريكية يعد امر مثير للاستغراب.

وقال الباوي في تصريح لـ/المعلومة/، ان "العديد من الجهات الاعلامية والقنوات الفضائية وصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تملأ الدنيا ضجيجا وادعاء بالوطنية ازاء كل حدث مهما كانت قيمته، غابت عن ادانة من ارتكب جريمة اغتيال الشهيدة العراقية".

وشدد على ان "تلك الجهات اثبتت اكثر من ذي قبل بانها تتعامل وفق التوجيهات مع الاحداث العراقية وغيرها وليس من باب المهنية والموضوعية وصناعة رأي عام هادف وصحيح ومبني على المصداقية والموضوعية".

ولفت الى ان "من غير المعقول ان تنطلي الاعيب هذا الاعلام والصفحات الممولة في مواقع التواصل على بعض المحسوبين على الشعب بعد هذه الواقعة الاليمة التي فضحت اجندات من يتغاضى عن جراح الوطن بينما يملأ الدنيا صخبا عند احداث مشابهة او قضايا اقل اهمية مما حصل".