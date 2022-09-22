الأخبار

سومو توضح بشأن شحنة النفط "الملوثة"


أصدرت شركة تسويق النفط العراقية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن شحنة النفط الأسود "الملوثة"، فيما أكدت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الناقلين.

وقالت الشركة في بيان إنه "رداً على ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الاعلام حول تصدير شحنة ملوثة من النفط الأسود، فإن شركة تسويق النفط العراقية تؤكد بإنها قد أتخذت الاجراءات القانونية بحق الناقلين في وقت سابق، وتم تحميلهم المسؤولية الكاملة عن عملية تلوث المنتوج، ولمخالفتهم لبنود العقود المبرمة مع الشركة".

وأكدت، "استمرار عمليات تصدير النفط الاسود وفق المواصفات المطلوبة والآليات المتبعة".

وبينت، أنها "لم تتعرض الى خسائر مالية جراء ذلك، وان تعاملاتها تحظى بالثقة مع الجهات المتعاقدة ، مناشدة وسائل الاعلام بالتعاطي المهني والوطني مع الاخبار التي تتعلق بالقطاع النفطي ، وتجنب الإساءة للشركات الوطنية بقصد او بغيره".

وكشف وكالة رويترز، أمس الأربعاء، قيام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ببيع شحنة من زيت الوقود ملوثة بمادة تنظيف كيماوية خلال الأسابيع الأخيرة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البصرة تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل
محلل سياسي : : غياب مدعي الوطنية عن حادثة استشهاد "زينب الخزعلي" يثير الاستغراب
عضو قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي: الصمت على الانتهاكات الأميركية يفتح الباب امام جرائم أخرى
سومو توضح بشأن شحنة النفط "الملوثة"
رغم حادثة استشهاد زينب.. وزير الخارجية: الوجود الأميركي تدريبي واستشاري!
الاطاحة بـ "مطلوب" بتهم اغتصاب سندات واموال في بغداد
الأمن النيابية: مهمة القوات الأميركية تحولت لاستهداف المواطنين
العزم يهاجم حكومة الكاظمي: فسادها يشيب له الطفل الرضيع!
النزاهة النيابية تطالب الحكومة بكشف تفاصيل "اختفاء" نحو مليار دولار من إيرادات الضرائب
بضربة جوية.. مقتل ارهابيين أثنين في جبال حمرين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
باقر : لا عاب حلكك والله يحفظك ...
الموضوع :
لماذا أحب الفرس الإيرانيين؟!
هدايت جعفر صادق : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الاخوة والاخوات في الصين الشعبية سلام مني وتحيات لكل مسلم شيعي ...
الموضوع :
بالصور.. الشيعة في الصين يحتفلون بليلة النصف من شعبان المباركة
فراس كريم كاظم : اللهم العن ابو بكر الزنديق اللهم العن عمر الفاجر الكافر و قنفذ خادم عمر اللهم العن عثمان ...
الموضوع :
قَصيـدةُ عِشـق مقدس.. كَسُليماني والمهندس..
سامي جواد : الكلمة الحق تخلد صاحبها مهما كانت ديانته ...
الموضوع :
أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤددُ.... قصة قصيدة شاعر سوريا الكبير الدكتور محمد مجذوب
Umahmad : وفقكم الله لخدمة زوار أبي عبدالله الحسين عليه السلام ...
الموضوع :
معلومات تفيد المشاية من النجف إلى كربلاء المقدسة..
الكردي : السلام عليك أيها الأمام الهمام الحسن بن. علي بن. ابي. طالب السلام عليك وعلى جدك. وابيك. السلام ...
الموضوع :
عين ماء الامام الحسن (ع) في النجف دواء لمرض السرطان والسكري
احمدالديراوي : الحسين شمعة لا تنطفئ احسنتم اختي الفاضلة ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ام زهراءالعا صمي : السلام على الحسين الذي جاهد من أجل الحرية ومن اجل الانسانية كن انسان قبل أن تكون حسينيا ...
الموضوع :
الحبُ الصادقِ يجمعُنا
ابن العراق : اللهم احفظ العراق والعراقيين جميعا بدون استثناء..وارحم شهداء العراق الأبرار جميعا ...
الموضوع :
استفزاز يواجه تعقلا، والخطة مستمرة...
علي السعدون : السلام عليكم . احسنت اخي العزيز . ...
الموضوع :
تأثير التظاهرات على الاقتصاد العراقي
فيسبوك