الأمن النيابية: مهمة القوات الأميركية تحولت لاستهداف المواطنين

أدان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو ، الخميس ، الجريمة الامريكية النكراء بحق الشهيدة زينب عصام، داعيا كافة القوى الوطنية للتكاتف والتعاضد في مواجهة إخراج الاستكبار الأمريكي من العراق .

وقال القدو في حديث ل / المعلومة/، إن "القوات الأمريكية احتلت البلاد عنوة وتحاول فرض سيطرتها بقوة الإرهاب والسلاح".

وأضاف أنه "لا خيار أمامنا للحفاظ على العراقيين الا بخروج القوات الأمريكية من العراق التي تحولت مهمتها إلى استهداف المواطنين الأبرياء"، مشيرا الى أن "رصاصات الاحتلال الأمريكي تضاف لسلسلة الجرائم التي اقترفتها بحق أبناء الشعب العراقي".

وكان القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي اعتبر في تصريح سابق صمت الرئاسات الثلاث حول مقتل الطفلة زينب الخزعلي غير مبرر وعدم الخروج بموقف أمر ليس بجديد .