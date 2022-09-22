العزم يهاجم حكومة الكاظمي: فسادها يشيب له الطفل الرضيع!

طالب القيادي البارز في تحالف عزم النائب احمد الجبوري، الاحد، القوى السياسية بالاسراع في انقاذ البلد من حكومة تصريف الاعمال بسبب فسادها المستمر، مبينا ان حكومة الكاظمي تورطت بصفقات فساد يشيب له الطفل الرضيع.

وقال الجبوري في حوار متلفز إن "الحديث عن بقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي غير واقعي كونه متورط مع كابينته الوزارية بصفقات فساد لا يمكن حتى تصديقها".

وأضاف، أن "الحكومة الحالية اعلنت الفرهود العام سيما في الكمارك والمنافذ الحدودية ووزارة النفط وتستغل جميع الموارد من اجل تطويعها لصالحها ما يلزم الجميع ايقافها وانهاء وجودها".

واشار الجبوري الى ان "ترشيح محمد شياع السوداني مهم للغاية كونه شخصية نزيهة وقادر على احداث اصلاح اقتصادي واداري كفيل بتقدم العراق في المرحلة المقبلة"، مبينا ان "الدعوات لابقاء الكاظمي تعني تأييد استمرار صفقات الفساد".