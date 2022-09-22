القضاء يستدعي مدير سلطة الطيران المدني.. غرامة منتظرة

استدعى مجلس القضاء الأعلى، مدير سلطان الطيران المدني، فضلا عن مدير شركة "بزنز" انتل الكندية.

وبحسب وثيقة فقد "اقامت شركة المحكمة بتبليغ مدير سلطة الطيران المدني ومدير شركه "بزنز" انتل للحضور امام القضاء".

وبينت الوثيقة، أن "المادة ٢٥ من قانون الشركات الأمنية الخاصة رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٧ ، تضمنت عدم جواز ممارسة العمل الأمني الخاص دون الحصول على إجازة من وزارة الداخلية".

وتوضح الوثيقة أنه "في حالة مخالفة ذلك يعاقب المقصر بدفع غرامة ١٠٠ مليون دينار والحبس حيث نصت على ( يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الأمنية دون إجازة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ( 100000000 ) مئة مليون دينار عراقي ما لم ينص القانون على عقوبة اشد) .