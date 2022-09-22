الحشد الشعبي يقتل سبعة “دواعش” خلال مواجهات الحضر في نينوى

تمكنت قوات اللواء 44 بالحشد الشعبي، اليوم الأحد، من قتل سبعة عناصر من فلول “داعش” الارهابي خلال الاشتباكات مع عناصر التنظيم الإرهابي في جزيرة الحضر.

وأضافت، مديرية إعلام الحشد في بيان أن “الاشتباكات أسفرت عن استشهاد أحد مقاتلي اللواء واصابة ثمانية آخرين جراء انفجار حزامين ناسفين اثناء محاولة اقتحام نفق تابع لـ”داعش” الإرهابي”.

وتابعت، أن “قوة من اللواء 44 بالحشد الشعبي نجحت في محاصرة نفق لفلول “داعش” الإرهابي في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى، قبل ان تندلع مواجهات شرسة”.

وأشارت إلى أنه “جرى ارسال تعزيزات عسكرية كبيرة الى قوات اللواء 44 بالحشد من قبل قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي”..