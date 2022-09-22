خبير قانوني: للقضاء العراقي حق التحقيق مع الامريكان بقضية مقتل زينب

اكد الخبير العراقي علي التميمي , الأربعاء , ان قضية مقتل الطفلة زينب عصام جراء عمليات تدريب عسكري للقوات الامريكية ضمن حدود مطار بغداد الدولي يلزم القضاء العراقي باجراء التحقيق مع القوات الامريكية.

وقال التميمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان " للقضاء العراقي حق قانوني في مقاضاة القوات الامريكية التي قتلت الطفلة زينب من أهالي أبو غريب خارج معسكرات تواجد القوات الامريكية " .

وأضاف ان "القضاء العراقي باجراء التحقيق مع القوات الامريكية وفق المادة ١٢ من الاتفاقية الستراتيجية بين العراق وأميركا من خلال انفاذ القانون الجنائي والمدني حيث تكون الولاية القضائية للعراق خارج المنشأة والمعسكرات المتفق عليها وفي الجرائم الجسيمة والمتعمدة" .

وأوضح التميمي، انه "في حال ثبوت الحادث بأنه متعمد او نتيجة اهمال جسيم يساءل الفاعل وفق القانون العراقي", مشيرا الى ان "هذه الاتفاقية مودعة في الامم المتحدة بموجب المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة وواجبة التطبيق من الطرفين".

وكانت الفتاة زينب عصام استشهدت، امس الثلاثاء، اثر تعرضها لرصاصة أميركية قرب مطار بغداد الدولي، مما اثار موجة غضب عارمة إزاء الممارسات الأميركية رغم اعلان واشنطن تحول مهمتها من قتالية الى استشارية.